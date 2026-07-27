Alerta en Santander tras resultados de la medición de eficacia del DNP.

Bucaramanga

Luego de que el Departamento Nacional de Planeación publicara el ranking de medición de eficacia del cumplimiento del plan de desarrollo de todos los municipios en Santander, desde algunos en donde la calificación no es positiva advierten que se han presentado algunas irregularidades y problemas en el cargue de la información en la plataforma dispuesta para esto.

“La metodología busca fortalecer la planeación basada en resultados, promoviendo una mayor articulación entre la inversión pública, el presupuesto y el seguimiento a los PDT. Además, mejora la calidad e interoperabilidad de la información reportada por las entidades territoriales y fortalece la trazabilidad de los recursos públicos”, indicó el DNP sobre la plataforma que se iban a revisar estos avances.

Según el ranking del DNP, los municipios que encabezan el cumplimiento son Curití, San Miguel, Capitanejo, Molagavita, Guadalupe, Contratación, Matanza, Barrancabermeja, Bucaramanga y Puente Nacional que tienen un cumplimiento entre 95.6% y 54.4%

Los municipios peor calificados son Cerrito, Charalá, Florián, La Belleza, La Paz y Landázuri quienes según el reporte del DNP marcan 0.0%, este hecho ha causado reacciones entre los mandatarios de estos lugares.

El alcalde de Landázuri, Carlos Andrés Morales, aseguró que “no es posible que a estas alturas, 2 años y medio después, estemos en Landázuri, por ejemplo, en 0% de cumplimiento de metas de Plan de Desarrollo. Eso es ilógico y y lo mismo pues los otros municipios que tienen 2%, 1%, es más, yo me atrevo a decir que los municipios que están con el 90 y pico por ciento también están mal, porque tampoco es posible que faltando año y medio de gobierno uno ya tenga el 95% del del Plan de Desarrollo listo”.

Desde la alcaldía de Charalá también emitieron un comunicado asegurando que hay un error técnico en el proceso de la migración de los datos a esta nueva plataforma y que el municipio tienen un cumplimiento del 96% en las metas del Plan de Desarrollo Municipal.

A su turno, el alcalde de Barrancabermeja Jonathan Vásquez aseguró que “este resultado significa que la ruta de trabajo se está cumpliendo. Que las metas que le presentamos a la ciudad no se quedaron en el papel, sino que hoy muestran avances reales y verificables”.

El puerto petrolero se encuentra en la posición número ocho con un cumplimiento del 70.0%, del área metropolitana Bucaramanga está en el puesto nueve con 56.1%, Girón en el puesto 12 con 40.5%, Piedecuesta en el puesto 28 con 7.0% y Floridablanca en el puesto 37 con 4.1%