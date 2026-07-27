Acodres a la expectativa tras las llegada del nuevo gobierno: “Hay esperanza”

Bucaramanga

A menos de 15 días de que el presidente Abelardo De la Espriella tome posesión como nuevo mandatario de los colombianos, hay expectativa de todos los gremios sobre el trato al empresariado en los próximos cuatro años y el apoyo que tendrán desde el gobierno nacional.

Jaime López Mejía, presidente nacional de Acodres, aseguró que son bastante altas las expectativas que se tienen con el presidente Abelardo De la Espriella y que incluso ya se han tenido algunos acercamientos de cara al futuro del gremio restaurantero del país.

“El común denominador de los empresarios a nivel nacional es que tienen esperanza, esperanza en reconstruir un gremio que le ha dado mucho al país, un gremio que es generador de empleo, un gremio que impacta positivamente a la sociedad y creo que la esperanza que tienen los empresarios y que tenemos nosotros como representantes del gremio es que comience una nueva era, una era pensada en el empresario, pensada en apoyar para que el empresario tenga los insumos y pueda generar cada vez más empleos y de mejor calidad y puedan ser hacer sostenibles sus empresas”, indicó López Mejía.

Fue enfático en decir que desde que se conocieron los resultados de la segunda vuelta presidencial, ya se ha presentado un cambio significativo en las conversaciones y además en las dinámicas que permiten que se tenga una expectativa alta.