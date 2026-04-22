Caso de corrupción de helicópteros MI-17: Fiscalía pidió declarar en contumacia a ex viceministro

La Fiscalía General de la Nación le pidió a la juez 63 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que declare en contumacia al ex viceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto, luego de que no se presentará a la audiencia de imputación de cargos dentro del dentro del escándalo de corrupción por el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, que destapó la Unidad Investigativa de este medio.

El exfuncionario envió una excusa médica que estará vigente hasta el próximo 24 de abril.

De acuerdo con el ente acusador, el exfuncionario fue citado en diciembre de 2025 para rendir interrogatorio y atender una diligencia de arraigo. Sin embargo, no acudió, alegando compromisos previos, y tampoco gestionó una nueva fecha para cumplir con la citación.

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Posteriormente, en lugar de comparecer, presentó una solicitud para que el fiscal del caso se declarara incompetente, bajo el argumento de que su proceso debía ser asumido por un delegado ante la Corte Suprema de Justicia, debido a un supuesto fuero por haber ejercido como ministro de Defensa encargado. Esta petición fue rechazada, al considerar que los hechos investigados corresponden a su gestión como viceministro.

Meses después, cuando nuevamente debía presentarse ante la Fiscalía, se conoció que había sido sometido a una cirugía de cadera un día antes de la diligencia. Ante esta situación, los investigadores revisaron su historia clínica y solicitaron un concepto del Instituto de Medicina Legal, que concluyó que su estado de salud no le impedía asistir a una audiencia virtual.

En paralelo, una inspección judicial realizada a la Universidad Militar Nueva Granada evidenció que el exviceministro mantenía un contrato vigente como asesor en temas de economía, seguridad y defensa, con pagos que superaban los 63 millones de pesos.

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Para la Fiscalía, estos elementos muestran que, pese a su incapacidad médica, el exfuncionario continuaba desarrollando actividades laborales, lo que genera interrogantes sobre su ausencia en las diligencias judiciales.

El caso se remonta a una alerta emitida por la Contraloría General en octubre de 2025, en la que se advirtió un posible detrimento patrimonial en un contrato relacionado con la operación de helicópteros MI-17. Según el informe, el proyecto registraba un avance mínimo frente a un alto porcentaje de recursos ya desembolsados, lo que encendió las alertas sobre un eventual incumplimiento.

Por estos hechos, también son investigados otros exfuncionarios y contratistas, quienes han sido vinculados a audiencias judiciales desde marzo de este año.

Antecedentes

El pasado 8 de abril también se aplazó la audiencia, luego que se conociera que Suárez Soto fue sometido a una cirugía y aseguró que no podía asistir de manera virtual.

La Fiscalía envió la historia clínica a Medicina Legal, que mediante un informe determinó que no tenía impedimentos para conectarse mediante internet a la diligencia.

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En este caso, el contratista James Lester Montgomerie, compareció con el apoyo de una traductora.

Por su parte, la Procuraduría y los representantes de las partes pidieron que se declare en contumacia al exviceministro de Defensa.

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