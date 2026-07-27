Dos jóvenes trabajadores murieron en un ataque armado en Bucaramanga

Ana María Bohórquez Gamboa, de 25 años, y Cristófer Alexander Rojo Linares, de 18 años, fueron las víctimas inocentes de un ataque armado ocurrido en un supermercado del barrio Las Hamacas, en Bucaramanga.

Los dos jóvenes trabajaban en el establecimiento y no eran el objetivo de los sicarios, según indican las primeras investigaciones.

Los dos jóvenes trabajaban en el establecimiento y no eran el objetivo de los sicarios. Según la investigación preliminar, el ataque iba dirigido contra el propietario del negocio, quien permanece gravemente herido, y estaría relacionado con un posible caso de extorsión.

Ambos jóvenes trasladados al Hospital Local del Norte, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

Los dos hombres que dispararon escaparon después del ataque. La Policía y la Fiscalía revisan las cámaras de seguridad del sector y recopilan testimonios para establecer la ruta que utilizaron durante la huida y dar con su paradero.