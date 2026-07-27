Solicitan inspección a puente peatonal ubicado frente a Neomundo en Bucaramanga

Bucaramanga

La Veeduría Departamental de Santander expresó en un derecho de petición que es “preocupante el estado del puente peatonal ubicado frente a Neomundo”, el centro de convenciones de Bucaramanga.

Integrantes de ese colectivo evidenciaron una “separación considerable entre los módulos de concreto del muro de protección; grietas verticales continuas que atraviesan prácticamente toda la altura de los elementos y exposición del acero de refuerzo”.

La veeduría expone más hechos que inquietan; por ejemplo, “pérdida del recubrimiento protector del acero; hundimientos y desplazamientos del adoquinado contiguo al muro”.

Para los veedores, “estas condiciones representan un riesgo potencial para la integridad de los ciudadanos que diariamente utilizan este puente, especialmente considerando que el daño se encuentra sobre una vía con alto flujo vehicular”.

Como primer paso, la veeduría solicita una inspección técnica inmediata por profesionales en ingeniería estructural y una evaluación detallada de la estabilidad del puente".