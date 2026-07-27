Dineros de presunta corrupción en Alcaldía Quintero habrían terminado en Miami, según Fico Gutiérrez

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que recursos que presuntamente estarían relacionados con hechos de corrupción ocurridos durante la administración de Daniel Quintero habrían salido de Colombia, pasado por Panamá y terminado en Estados Unidos, particularmente en Miami. El mandatario afirmó que información sobre estos movimientos ya fue puesta en conocimiento de autoridades estadounidenses.

Gutiérrez señaló que personalmente entregó documentación al FBI, al Departamento de Estado y a la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Según explicó, la información hace parte de los elementos recopilados alrededor de diferentes investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación pública de Medellín y sus entidades descentralizadas durante el periodo 2020-2023.

Alcalde anuncia nueva entrega de información en Estados Unidos

El mandatario aseguró que próximamente sostendrá una nueva reunión con autoridades estadounidenses para entregar información adicional. Según Gutiérrez, existen datos sobre presuntos socios de personas investigadas que actualmente residirían en Miami y sobre movimientos de recursos entre Colombia, Panamá y Estados Unidos.

“Yo mismo le entregué las pruebas al FBI, al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Ahora que rastreen el dinero”, afirmó el alcalde.

Gutiérrez sostuvo que en los próximos días tendrá una nueva reunión de alto nivel en Estados Unidos para entregar información complementaria. No obstante, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar el origen y destino de esos recursos y las eventuales responsabilidades penales.

Gutiérrez pide protección para testigos y colaboradores de la justicia

El segundo punto sobre el que hizo énfasis el alcalde fue la seguridad de las personas que están colaborando con las investigaciones. Gutiérrez aseguró que algunos testigos claves y sus familias estarían siendo amenazados y presionados debido a la información que han entregado a las autoridades.

El mandatario señaló que ya solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía reforzar las medidas de seguridad para quienes han suscrito principios de oportunidad, preacuerdos o se han convertido en testigos dentro de los diferentes procesos.

“Tenemos conocimiento de que están amenazando y presionando a algunos de estos testigos y a sus familias. Ellos y sus familias están en riesgo”, aseguró Gutiérrez.

El alcalde explicó que nuevamente envió comunicaciones a las autoridades solicitando protección. “Es muy importante que cuiden a estos testigos. Son varias las cartas que hemos enviado ya para que les brinden la protección necesaria a cada uno de ellos”, agregó.

Gutiérrez habla de $1 billón en contratación presuntamente direccionada

Durante su exposición, Gutiérrez aseguró que, con base en los casos que han sido documentados hasta el momento, la administración distrital estima en más de $1 billón el valor de la contratación que habría sido direccionada irregularmente durante el gobierno anterior.

“Ojo con esto, hoy podemos estimar una contratación direccionada de forma irregular por más de un billón de pesos. Solo con lo que se ha demostrado, pero el desfalco es aún mucho mayor”, aseguró el alcalde.

Gutiérrez utilizó la cifra para dimensionar el impacto que, según su administración, tuvieron las presuntas irregularidades sobre los recursos públicos de Medellín. El mandatario sostuvo que actualmente tienen identificados 666 hallazgos, frente a los 501 que la Alcaldía había reportado inicialmente en 2024.

La cifra de $1 billón corresponde a la estimación presentada por el alcalde sobre contratación presuntamente direccionada y no equivale necesariamente al monto de recursos cuya apropiación ilegal haya sido determinada mediante sentencias judiciales.

Gutiérrez asegura que el proceso de Aguas Vivas sigue vigente

El alcalde también se refirió al proceso conocido como Aguas Vivas, en el que figura el exalcalde Daniel Quintero, y rechazó las versiones según las cuales el caso se habría caído tras una reciente decisión judicial.

“El caso no se ha caído. Nadie fue declarado inocente. Nadie fue absuelto”, afirmó Gutiérrez.

Según el mandatario, lo ocurrido corresponde a una discusión sobre aspectos formales de la imputación y no a una decisión de fondo sobre la responsabilidad de las personas vinculadas al proceso.

“La decisión de hacer dichos ajustes ni siquiera está en firme. La Fiscalía y el Distrito de Medellín, como víctima, la apelamos de manera inmediata. Ahora será el Tribunal Superior de Medellín el que decida si esa nulidad se mantiene o no”, señaló.

La audiencia para sustentar el recurso está prevista, según informó el alcalde, para el 6 de agosto. Gutiérrez agregó que incluso si el Tribunal confirma la determinación, el proceso podría continuar: “Se corrigen los aspectos formales y el caso sigue su curso, así de simple”.

Primera condena por el caso AMVA-Bomberos

Durante la presentación, Gutiérrez destacó además la primera condena dentro de uno de los procesos relacionados con los hallazgos denunciados por la administración. Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, fue condenado a 19 meses de prisión después de que un juzgado avalara un preacuerdo celebrado con la Fiscalía.

Cardona aceptó su responsabilidad por falsedades en documentos privados relacionadas con 15 documentos utilizados como soportes dentro de la ejecución contractual. Además, se convirtió en colaborador de la justicia y entregará información sobre el funcionamiento del esquema investigado.

El proceso está relacionado con seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por más de $18.000 millones. Los recursos estaban destinados, entre otros asuntos, a la atención de incendios, emergencias ambientales y necesidades derivadas de la pandemia de COVID-19.

Audiencia de Miguel Quintero será el 25 de agosto

Dentro de esta investigación también aparece Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero. La audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, inicialmente prevista para el 3 de agosto, fue reprogramada para el martes 25 de agosto de 2026.

En esa diligencia también están citados Vanesa Álvarez Restrepo, Álvaro Alonso Villada García y Sebastián de Dios Ortega Urán por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Gutiérrez aseguró que las investigaciones relacionadas con este entramado incluyen miles de elementos entre conversaciones, documentos contables, informes de policía judicial y testimonios. Además, destacó la existencia de principios de oportunidad y preacuerdos mediante los cuales algunos involucrados están colaborando con la Fiscalía.

Alcaldía reporta 666 hallazgos

Finalmente, Gutiérrez aseguró que la administración distrital tiene identificados 666 hallazgos relacionados con presuntas irregularidades durante el gobierno anterior, los cuales han sido puestos en conocimiento de los organismos competentes.

El alcalde sostuvo que continuará entregando información a las autoridades nacionales y estadounidenses para establecer el destino de los recursos investigados. En los procesos en los que aún no existen decisiones definitivas, corresponderá a los jueces determinar las responsabilidades individuales de las personas investigadas.