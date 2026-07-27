Aplazan audiencia de imputación contra Miguel Quintero por caso de contratos del Área Metropolitana

Medellín, Antioquia

La audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue aplazada y quedó programada para el martes 25 de agosto de 2026 a las 2:10 de la tarde, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La diligencia estaba inicialmente programada para el 3 de agosto, pero fue reprogramada por el despacho judicial. En esta audiencia la Fiscalía también formulará imputación contra Vanesa Álvarez Restrepo, Álvaro Alonso Villada García y Sebastián de Dios Ortega Urán.

De acuerdo con la programación judicial, los delitos por los cuales serán presentados ante el juez son interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Durante la misma diligencia está prevista la discusión de la solicitud de medida de aseguramiento.

Doce personas aparecen vinculadas al proceso

El expediente por las presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana incluye a Álvaro Alonso Villada García, Ana María Roldán Ortiz, Diana María Montoya Velilla, Elkin de Jesús González Correa, Juan Alberto Cardona Henao, Juan David Palacio Cardona, María Yaneth Rúa García, Miguel Andrés Quintero Calle, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, Sebastián de Dios Ortega Urán y Vanesa Álvarez Restrepo.

Las situaciones judiciales de los involucrados, sin embargo, son diferentes y el proceso ha avanzado por distintas vías. Algunos continúan vinculados a las investigaciones, otros han buscado mecanismos de colaboración con la Fiscalía y uno de ellos ya recibió una condena.

El caso ya tiene su primera condena

Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñó como contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, firmó un preacuerdo con la Fiscalía y se convirtió en el primer condenado dentro de esta investigación.

El Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín avaló el preacuerdo y lo condenó a 19 meses de prisión por un concurso de falsedades en documento privado. Cardona aceptó su responsabilidad en la elaboración y utilización de 15 documentos falsos, entre cuentas de cobro y soportes empleados para respaldar pagos con recursos públicos por bienes o servicios que, según la investigación, no fueron efectivamente prestados.

La Fiscalía sostiene que esa documentación habría sido utilizada para dar apariencia de legalidad a desembolsos de recursos provenientes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como parte del presunto entramado de corrupción que continúa bajo investigación.

Dos implicados tienen principio de oportunidad

Dentro del mismo expediente, María Yaneth Rúa García y Misael Alberto Cadavid Jaramillo cuentan con principio de oportunidad y han entregado información a la Fiscalía relacionada con los hechos investigados.

A estos testimonios se suma la colaboración de otra persona procesada dentro de una investigación diferente, quien también tiene un principio de oportunidad y estaría suministrando información a los investigadores sobre hechos relacionados con este caso.

Estas declaraciones forman parte del material que viene recopilando la Fiscalía para establecer cómo habría operado el presunto esquema, quiénes participaron en las decisiones contractuales y cuál habría sido el destino de los recursos públicos investigados.

La imputación contra Miguel Quintero será el 25 de agosto

La investigación comprende presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el periodo 2020-2023, cuando la entidad estuvo dirigida por Juan David Palacio Cardona. Según el material con el que cuenta la Fiscalía, Miguel Quintero Calle, sin ser funcionario público, ordenó a Palacio Cardona que direccionara 8 contratos por 15 mil millones de pesos a Bomberos Voluntarios de Itagüí.