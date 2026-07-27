Más de 6.350 personas visitaron el Castillo de San Felipe en jornada gratuita

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de las fortificaciones de la ciudad, recibió a un total de 6.350 personas en el Castillo de San Felipe de Barajas, durante la jornada de entrada gratis dirigida a cartageneros y colombianos de todo el país, quienes disfrutaron de una agenda cultural y artística que resaltó la riqueza de las expresiones y manifestaciones sonoras del Caribe colombiano, el domingo 26 de julio.

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La agenda inició a las 10:30 a.m. en el tendal del Hospital de Tropas con la presentación de la obra de títeres La Rana Cantante, a cargo de William Hurtado Gómez, que resaltó la belleza e importancia del cuidado del patrimonio natural y cultural de nuestro Caribe colombiano.

A las 3:00 p.m., en la batería de la Redención, los asistentes disfrutaron de una muestra de la danza folclórica de Mayombe y un taller sobre los ritmos y bailes del Caribe colombiano, como la cumbia y el bullerengue.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del grupo Kumajaná, a las 4:00 p.m. en el Bonete de la fortaleza, con un concierto de música folclórica y tradicional que puso a bailar a propios y visitantes al ritmo de gaita y tambor en el Castillo de San Felipe de Barajas.

Esta programación, diseñada especialmente para enriquecer la experiencia e interpretación del patrimonio cultural en las fortificaciones, contó con la participación de artistas ganadores de la Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2026, liderada por la Etcar con el fin de ofrecer espacios de disfrute, conocimiento y valoración de los Bienes de Interés Cultural administrados por designio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach Pérez, expresó: “Desde la Etcar siempre apostamos a generar oportunidades que faciliten tanto a los cartageneros como a los colombianos vivir su patrimonio cultural, brindando actividades que permitan conocer sus fortificaciones. Hoy vimos reflejado ese propósito en la masiva participación de familias, especialmente de niños y niñas, quienes fueron los que más disfrutaron la experiencia y disfrutaron de la agenda de los sonidos del Caribe en el Castillo de San Felipe”.