Dos cucuteñas llevan el nombre de Norte de Santander a escenarios internacionales

Norte de Santander.

El talento nortesantandereano volvió a destacarse ante el mundo. Dos jóvenes nacidas en Cúcuta alcanzaron importantes logros en escenarios internacionales completamente distintos, demostrando que desde Norte de Santander también se forman figuras capaces de sobresalir en el deporte y en la industria del entretenimiento digital.

La primera en celebrar fue Camila de la Hoz, una bicicrosista de apenas 12 años que desde hace varios años es considerada una de las grandes promesas del BMX colombiano. Integrante de la Liga de Ciclismo de Norte de Santander, la deportista ha construido un destacado palmarés con títulos nacionales, tres campeonatos panamericanos consecutivos y ahora sumó el logro más importante de su carrera al proclamarse campeona mundial de BMX Racing en la categoría Challenger femenina de 12 años, durante el Campeonato Mundial disputado en Brisbane, Australia.

Antes de ese título también obtuvo el subcampeonato mundial en la modalidad Crucero, cerrando una actuación histórica para Colombia y para el departamento.

El segundo motivo de orgullo llegó desde España. Valeria Solano, conocida en redes sociales como ‘La Parce’, nació en Cúcuta y comenzó su carrera como creadora de contenido durante la pandemia, realizando transmisiones en vivo de videojuegos.

Con el paso de los años consolidó una comunidad de millones de seguidores gracias a su contenido de entretenimiento, humor y estilo de vida, convirtiéndose en una de las streamers colombianas con mayor reconocimiento.

Ese crecimiento la llevó a ser invitada por Ibai Llanos a participar en La Velada del Año VI, el evento de boxeo entre creadores de contenido más importante del mundo hispanohablante, donde debutó con una victoria frente a la española Fabiana Sevillano, representando a Colombia ante millones de espectadores.

Aunque una encontró el éxito sobre una pista de BMX y la otra sobre un cuadrilátero, ambas comparten el mismo origen y hoy representan un motivo de orgullo para Norte de Santander.