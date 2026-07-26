Policía Metropolitana captura banda de atracadores

Cúcuta

En acciones operativas para combatir los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, las autoridades lograron en las últimas horas la captura de cuatro hombres, presuntamente responsables de hurtos cometido con arma de fuego.

El procedimiento fue realizado por uniformados adscritos a la Reacción del Segundo Distrito de Policía, quienes se encontraban adelantando labores de patrullaje, registro y control cuando la Central de Radios, alertó sobre un hurto ocurrido en el barrio Colpet por cuatro sujetos que se movilizaban en cuatro motocicletas.

De manera inmediata las patrullas activaron el Plan Candado el cual permitió ubicar a los sospechosos cuando ingresaban a una estación de servicio ubicada en la redoma El Palustre.

Los uniformados interceptaron a los ciudadanos y, durante el registro personal, a uno de ellos le fue hallada una pistola con un proveedor y cuatro cartuchos, sin que presentara permiso para su porte o tenencia, razón por la cual le dieron a conocer los derechos que tiene por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Posteriormente, los cuatro ciudadanos fueron trasladados al CAI Industrial para su plena identificación, lugar donde las víctimas del hurto se encontraban y los reconocieron como las personas que minutos antes, utilizando un arma de fuego, los intimidaron y despojaron de sus pertenencias.

Ante el señalamiento realizado por las víctimas y los elementos materiales probatorios recolectados durante el procedimiento, los uniformados les dieron a conocer los derechos que tiene como capturados por el delito de hurto.

“La rápida reacción de nuestros uniformados y la oportuna información suministrada por la ciudadanía permitieron este importante resultado operativo. La articulación entre ciudadanía y Policía Nacional es fundamental para obtener resultados contundentes contra la delincuencia y seguir fortaleciendo la seguridad en el área metropolitana de Cúcuta”, manifestó el señor coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Los capturados, de 19 a 23 años, todos de nacionalidad colombiana, junto con el arma de fuego, y las cuatro motocicletas incautadas, fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la fiscalía, donde deberán esperar que la autoridad competente les defina su situación judicial.