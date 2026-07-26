Acueducto de Bucaramanga a control político por alza en las tarifas del recibo

Bucaramanga

Tras el anuncio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga de incrementar un alza progresiva en la factura desde el mes de julio que se cobra desde septiembre, veedores, concejales y diputados alzaron la voz para rechazar este incremento.

Por eso, el acueducto de Bucaramanga fue citado a control político en el Concejo de Bucaramanga este martes 28 de julio desde las 8 de la mañana para entregar las razones por las que se implementó esta alza en todos los sectores.

“Hemos recibido miles de comentarios de ciudadanos que no están de acuerdo con este incremento, por eso citamos al gerente del acueducto para que nos rinde informe de por qué esta alza en las facturas”, dijo el concejal Nelson Mantilla.

Dijo también el corporado que durante la plenaria presentará las razones técnicas y jurídicas que demostraría que no es necesario que se implemente este tipo de incrementos.