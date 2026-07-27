Alcalde Galán agradece a De la Espriella iniciativa de designar un gerente especial para Bogotá

Bogotá D.C

En la alocución de este domingo 26 de julio que hizo el presidente electo, Abelardo De la Espriella anunció a través de sus redes, la designación de un gerente especial con su equipo de trabajo para la ciudad de Bogotá. El objetivo será trabajar en proyectos clave como la seguridad, el transporte masivo, la movilidad “y todas aquellas obras que requieren el apoyo del Gobierno Nacional”, señaló.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, agradeció y celebró este anuncio del presidente electo.

“Tener en el Gobierno Nacional una persona y un equipo encargado de trabajar en llave con Bogotá será clave”, escribió en su cuenta de X el mandatario capitalino.

Para Galán es necesario un trabajo articulado con la Nación para que los proyectos de la ciudad puedan salir adelante.

“ La seguridad, la financiación del sistema de transporte público , las obras de infraestructura, entre otros, serán temas para trabajar con este equipo que anunció el presidente”, confirmó.