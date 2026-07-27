Abelardo de la Espriella designará un gerente especial para “destrabar” proyectos en Bogotá

Bogotá, Junio 25 de 2026.El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el acto oficial de entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, quienes fueron acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. (Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina Olaya

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que designará un gerente especial para Bogotá, quien tendrá la misión de “destrabar” y hacer seguimiento a los proyectos que, según afirmó, quedaron pendientes durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“He decidido asignar un gerente especial para Bogotá”, aseguró De la Espriella al explicar que este funcionario será el encargado de articular las acciones necesarias para sacar adelante las iniciativas que, a su juicio, no recibieron el respaldo del Gobierno nacional.

Según el mandatario electo, este equipo trabajará exclusivamente en acelerar las ejecuciones que la capital ha esperado durante los últimos años. “Pondré un equipo especial, bajo la batuta de un gerente especial, que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”, afirmó.

Durante su intervención también envió un mensaje al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a quien le manifestó el respaldo de su administración para avanzar en temas considerados prioritarios para la ciudad.

“Querido alcalde Carlos Fernando, usted no está solo. Mi Gobierno se pondrá al día con los temas pendientes de Bogotá, como la seguridad, el transporte masivo, la movilidad y todas aquellas obras que requieren el apoyo del Gobierno Nacional”, señaló.

De la Espriella agregó que, durante su administración, no habrá diferencias en el trato a las regiones por razones políticas. “Se acabaron las venganzas políticas en contra de los gobiernos regionales. Vamos a trabajar con todos los mandatarios locales sin importar su filiación política”, sostuvo.

El presidente electo también anunció cambios en el funcionamiento de la Presidencia de la República. Indicó que la Casa de Nariño dejará de ser la sede desde la cual despachará el jefe de Estado y se convertirá en un espacio abierto para la ciudadanía.

“No voy a despachar desde la Casa de Nariño. He dado la instrucción para que se convierta en un museo abierto al público, de manera que los colombianos puedan conocer este patrimonio histórico”, afirmó.

En su lugar, explicó que el Palacio de San Carlos, donde actualmente opera la Cancillería, será acondicionado como la nueva sede de la Presidencia en Bogotá.

“El Palacio de San Carlos será la sede de la Presidencia de la República en Bogotá y desde allí ejerceré mis funciones como presidente”, concluyó.