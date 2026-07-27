Grave accidente de tránsito mantiene a medio carril la vía Tunja-Bogotá: hay 20 personas heridas

Cundinamarca

En la noche de este domingo 26 de julio se presentó un grave accidente de tránsito en el sector Alto del Tigre, en el municipio de Suesca. De acuerdo con el reporte de las autoridades de socorro, un bus intermunicpial se volcó sobre la vía doble calzada Tunja-Bogotá.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de los municipios de Suesca, Sesquilé, Gacancipá, Chocontá, ambulancias de la zona y el CRUE de Cundinamarca se activaron para atender esta emergencia. 20 personas tuvieron que ser tasladadas a un centro hospitalario cercano para su respectiva valoración médica.

Debido a esta emergencia, la vía permaneció cerrada durante toda la noche, de acuerdo con el último reporte de los socorristas. El corredor se encuentra a medio carril, mientras se espera una grúa para movilizar el bus accidentado.

Asimismo, se está a la espera de otro vehículo para movilizar a los pasajeros hacía Bogotá.

Autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas para llegar a la capital del país, mientras se atiende el accidente.