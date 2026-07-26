Vía Milagro: Gobierno De La Espriella replantea el proyecto vial Ciénaga – Barranquilla

El Gobierno de Abelardo De la Espriella anunció que el proyecto vial Ciénaga – Barranquilla será replanteado y se llamará “Vía Milagro”. A través de un comunicado, indicaron que será una infraestructura destinada a mejorar la conectividad regional y contribuir a la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

En el comunicado dieron a conocer que los ministros designados de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, y de Transporte, Elsa Noguera, ya avanzaron en la estructuración del proyecto.

Indicaron que dicho proyecto integrará ingeniería, ciencia y restauración ambiental bajo la estrategia ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades.

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“La Vía Milagro deberá restablecer la conectividad hídrica entre la Ciénaga Grande, el río Magdalena y el mar Caribe, al tiempo que fortalece la movilidad y el desarrollo de las comunidades. El nuevo Gobierno impulsará infraestructura que proteja los ecosistemas y responda a las necesidades de las regiones”, se lee en el comunicado.