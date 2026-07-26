Daños materiales deja fuerte incendio en Parque Industrial en Galapa

En la madrugada de este domingo, 26 de julio se registró el fuerte incendio que fue controlado sobre las 8:00 de la mañana. Tuvo que hace presencia el cuerpo de bomberos de Barranquilla.

Según se conoció, solo hubo daños materiales tras el fuerte incendio que se presentó al interior del Parque Industrial Ferrari Park. Luego de haber sido controlado, bomberos siguieron en la zona para la remoción final.

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Las autoridades indicaron que las labores tuvieron una dificultad debido a la rápida combustión que se originó debido a los materiales que se encontraban en la bodega afectada.

Aunque no se presentaron personas heridas ni fallecidas, se confirmó pérdida total de la bodega en donde se originó el incendio.