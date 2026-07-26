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26 jul 2026 Actualizado 16:58

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Barranquilla

Daños materiales deja fuerte incendio en Parque Industrial en Galapa

El hecho se registró al interior del Parque Industrial Ferrari Park.

Incendio en Galapa, Atlántico. Foto: Captura de video.

Incendio en Galapa, Atlántico. Foto: Captura de video.

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En la madrugada de este domingo, 26 de julio se registró el fuerte incendio que fue controlado sobre las 8:00 de la mañana. Tuvo que hace presencia el cuerpo de bomberos de Barranquilla.

Según se conoció, solo hubo daños materiales tras el fuerte incendio que se presentó al interior del Parque Industrial Ferrari Park. Luego de haber sido controlado, bomberos siguieron en la zona para la remoción final.

Lea también: Un muerto y un herido deja riña en Barranquilla: Policía investiga este hecho

Las autoridades indicaron que las labores tuvieron una dificultad debido a la rápida combustión que se originó debido a los materiales que se encontraban en la bodega afectada.

Aunque no se presentaron personas heridas ni fallecidas, se confirmó pérdida total de la bodega en donde se originó el incendio.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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