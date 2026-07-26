Revelan la agenda que cumplirá el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en Ibagué

Tolima

En diálogo con Caracol Radio la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, se refirió a la agenda que se cumplirá los días 28 y 29 de julio en el marco del Empalme Territorial en el Tolima con la visita del presidente electo, Abelardo de la Espriella, actividad a la que se le suma Encuentro Nacional de Ediles, liderado por la primera dama entrante de la Nación, Ana Lucía Pineda.

Según Matiz, la jornada estará enfocada en el diálogo institucional, el fortalecimiento del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y los mandatarios territoriales, así como en espacios de carácter social.

“La programación iniciará con el Encuentro Nacional de Ediles, un escenario liderado por la primera dama entrante de la Nación, Ana Lucía Pineda, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de julio en el Club Campestre de Ibagué”, dijo Adriana Matiz, gobernadora del Tolima.

Este evento reunirá a representantes de las juntas administradoras locales de diferentes regiones del país para abordar temas relacionados con la participación ciudadana y el fortalecimiento del liderazgo comunitario.

La primera dama entrante en su visita a la capital del Tolima hará un recorrido a uno de los comedores comunitarios de la ciudad, donde conocerá de primera mano las estrategias sociales que benefician a la población más vulnerable.

“El 28 de julio, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, encabezará el Empalme Territorial en el Tolima, con un encuentro en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo”, dijo Adriana Matiz.

En el evento tendrán la palabra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda y los representantes de los 47 alcaldes del departamento

El acto protocolario iniciará con una bendición impartida por un sacerdote, atendiendo una solicitud realizada por la logística de la Presidencia de la República.

Según Adriana Matiz, la visita del presidente electo representa una oportunidad para consolidar un diálogo directo entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, con el objetivo de avanzar en la definición de proyectos estratégicos para el desarrollo del Tolima y fortalecer la articulación institucional en beneficio de los ciudadanos.