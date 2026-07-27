Cerca 500 hectáreas han sido arrasadas por la minería ilegal en el sur del Tolima

Tolima

La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, reveló detalles de los resultados de un estudio técnico sobre las afectaciones ambientales causadas por la minería ilegal en el sur del departamento. El análisis tuvo en cuenta visitas en terreno, sobrevuelos, estudios de agua y cobertura de la tierra, e imágenes satelitales.

Según Olga Lucía Alfonso, el resultado monitoreo confirmó que hay 259 hectáreas adicionales afectadas por la minería ilegal en el sur del Tolima, que se suman a las 232 identificadas en febrero de 2026, para un total de 491 hectáreas impactadas.

En el análisis esta vez se incluyó las quebradas Tuluní, Apa y Guanábano, y en el río Amoyá, además de las ya reconocidas en el río Saldaña, el río Atá y la quebrada Pole.

“El estudio identificó 18 tipos de cobertura afectadas, entre ellos, ríos, bosque ripario mixto, pastos arbolados, cultivos y bosque ripario arbolado, y concluyó que los cauces concentran la mayor pérdida de cobertura, con 137 hectáreas afectadas por la intervención directa de maquinaria pesada en el sistema fluvial”, dijo Olga Lucía Alfonso.

Operativos contra la minería ilegal en el Tolima

En el último año se han realizado 17 operativos liderados por la autoridad ambiental y la Fuerza Pública que dejaron en el cierre de actividades ilegales, así como la incautación e inutilización de maquinaria. En cada operativo, los funcionarios de la Corporación, en cumplimiento de la misión constitucional, verificaron y documentaron las afectaciones a suelo, agua, fauna y flora.

Según Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, se han realizado 88 procesos sancionatorios en el sur y sur oriente del departamento, la mayoría con decisión de fondo y en seguimiento, concentrados en Ataco (39) y Chaparral (35). Entre las principales infracciones identificadas se encuentran: la intervención de la zona protectora de ríos y quebradas, la captación ilegal de aguas, la disposición inadecuada de estériles y la afectación al paisaje por remoción de cobertura vegetal.

El avance de la minería ilegal en el sur del Tolima

En el informe Cortolima advierte que la minería ilegal se ha desplazado a otras zonas del Tolima, en Santa Isabel, Casabianca y San Sebastián de Mariquita, donde también se han realizado operativos de control a la actividad minera ilegal para determinar las afectaciones correspondientes al patrimonio natural del departamento.