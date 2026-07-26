Ministerio de Trabajo sancionó al IBAL por incumplir la entrega de dotación al personal operativo

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Jorge Ballesteros, presidente del sindicato SINDOFIBAL, que reúne a un número importante de trabajadores de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, reveló detalles de la sanción que en segunda instancia le ordena a la compañía pagar una multa de $499 millones por el no cumplimiento de la convención colectiva.

“Desde el año 2023 se venía presentando una situación con la no entrega de la dotación de trabajo al personal operativo del IBAL, ellos debían salir con las prendas rotas igualmente el calzado, fueron 14 meses sin la dotación”, dijo Ballesteros.

El líder sindical aseguró que ante el incumplimiento se instauró una querella ante el Ministerio del Trabajo, los inspectores en visitas realizadas al almacén de la empresa constataron que la denuncia era cierta.

“La empresa fue sancionada en primera instancia, instauraron la apelación, ahora se confirma el fallo de segunda instancia, ya no hay más instancias, deberán pagarle al Ministerio del Trabajo”, dijo Jorge Ballesteros.

El funcionario de la empresa resaltó que este problema se presentó durante la gerencia de Erika Palma, por la no publicación de la licitación a tiempo y aunque algunos de los sindicatos firmaron un documento para dar plazo, el Ministerio de Trabajo determinó que esto no se podía hacer.

“Ahora con la nueva gerencia no ha pasado eso, todo ha mejorado con el doctor Roberto Santofimio, se está cumpliendo lo pacto y todos tenemos las garantías”, manifestó.

Finalmente, Jorge Ballesteros, reiteró que, durante la gerencia de la ingeniera, Erika Palma, se tuvieron serios problemas con el cumplimiento de los acuerdos sindicales lo que ocasionó diferencias entre trabajadores y la administración.