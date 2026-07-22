Prosperidad Social inicia pagos de Renta Ciudadana a damnificados en Bolívar

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anuncia el inicio del primer ciclo de transferencias monetarias de la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana desde el 23 de julio hasta el 1 de agosto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Línea de Atención a Emergencias representa un avance significativo en la política social del país, al constituirse en el primer mecanismo permanente del programa Renta Ciudadana diseñado para responder de forma oportuna y focalizada a las familias damnificadas por eventos de origen natural o contingencias oficialmente declaradas.

La gerente regional de Prosperidad Social, María Alejandra Benítez, informó que en esta primera entrega se busca proteger el mínimo vital de más de 1.200 hogares afectados en Montecristo, Bolívar, mediante una inversión total de 639 millones de pesos por situaciones de desastre declaradas oficialmente por el Gobierno nacional.

En Montecristo se encuentran los beneficiarios que completaron la validación técnica a partir de la información oficial certificada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cada familia beneficiaria recibirá una transferencia de 500.000 pesos la cual se entregará a través de la modalidad de giro, en puntos autorizados de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros.

Criterios de selección y condiciones de permanencia

Los hogares beneficiarios en este ciclo fueron seleccionados a partir de los listados oficiales de damnificados emitidos por la UNGRD. Prosperidad Social no identifica ni certifica a la población afectada, su labor se concentra en focalizar, validar y coordinar la entrega de las transferencias con base en los reportes de las autoridades competentes.

Para esta contingencia, los hogares beneficiarios podrán recibir hasta cinco transferencias monetarias, sujetas a su permanencia en el registro de la emergencia, a la programación operativa y a la disponibilidad presupuestal definida para cada ciclo.

Corresponsabilidades del programa

Mientras un hogar permanezca vinculado a la Línea de Atención a Emergencias, la entrega de la línea Valoración del Cuidado se suspenderá de forma temporal para evitar la duplicidad de apoyos dentro del programa; una vez superada la contingencia, la familia retornará automáticamente a su línea regular conforme a la normativa del programa de Renta Ciudadana.

Asimismo, Prosperidad Social aclara que, aunque este recurso no está sujeto a condicionalidades para su asignación, es importante que los hogares continúen cumpliendo con las corresponsabilidades en salud y educación. Esto facilitará su retorno automático al programa una vez finalice la Línea de Atención a Emergencias y contribuirá a garantizar la protección integral de la niñez y el fortalecimiento del capital humano.

Prosperidad Social reitera a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte sólo los

canales oficiales:

• Página web: www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV

• Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

• Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

• Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.

X: @ProsperidadCol / Facebook: Prosperidad.Social

Instagram: prosperidadcol / YouTube: ProsperidadCol