Sandra Suárez, exministra de Uribe, será la directora del DPS de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a la exministra de Ambiente, Sandra Suárez, como su directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

“Sandra ha dedicado su vida a impulsar el liderazgo de las mujeres, fortalecer el capital humano y recorrer cada rincón de Colombia entendiendo las necesidades de nuestra gente”, dijo De la Espriella tras hacer el anuncio.

Suarez es escritora, publicista, magíster en neurociencia, especialista en mercadeo y estudios políticos. Y entre 2003 y 2006 fue ministra de Ambiente durante la presidencia de Álvaro Uribe.

Ahora, Suarez fue una de las voces que muy tempranamente anunció su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella para este 2026 .

Por otro lado, De la Espriella aseguró que entre sus misiones estará “hacer del DPS una entidad cercana, eficiente y transparente, que ayude a las familias a superar la pobreza con oportunidades y no con dependencia”.