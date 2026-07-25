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25 jul 2026 Actualizado 15:31

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Política

Sandra Suárez, exministra de Uribe, será la directora del DPS de Abelardo de la Espriella

Entre 2003 y 2006 fue ministra de Ambiente durante la presidencia de Álvaro Uribe.

Sandra Suarez, exministra de Uribe,

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El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a la exministra de Ambiente, Sandra Suárez, como su directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

“Sandra ha dedicado su vida a impulsar el liderazgo de las mujeres, fortalecer el capital humano y recorrer cada rincón de Colombia entendiendo las necesidades de nuestra gente”, dijo De la Espriella tras hacer el anuncio.

Suarez es escritora, publicista, magíster en neurociencia, especialista en mercadeo y estudios políticos. Y entre 2003 y 2006 fue ministra de Ambiente durante la presidencia de Álvaro Uribe.

Ahora, Suarez fue una de las voces que muy tempranamente anunció su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella para este 2026 .

Por otro lado, De la Espriella aseguró que entre sus misiones estará “hacer del DPS una entidad cercana, eficiente y transparente, que ayude a las familias a superar la pobreza con oportunidades y no con dependencia”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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