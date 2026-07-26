Acciones de sicariato en Cúcuta en las últimas horas

Cúcuta

Los barrios Alfonso López, Toledo Plata y Virgilio Barco fueron el epicentro en las últimas horas de varios ataques de sicarios y situaciones de violencia.

Las autoridades informaron de manera preliminar que en la zona céntrica de Cúcuta, en la Comuna Uno, sobre el barrio Alfonso López un hombre fue atacado por sicarios, desconociéndose hasta el momento la identidad de la víctima.

En otro hecho, en Toledo Plata sicarios atacaron a Víctor Alfonso Noguera Sampayo, quien fue llevado a un centro médico pero por la gravedad de las heridas con arma de fuego falleció.

En otra acción, en medio de una riña que se registró en el barrio Virgilio barco, un hombre resultó gravemente herido con arma cortopunzante.

Las autoridades, a través de policía juducial investigan los móviles de estas acciones violentas que se han presentado en la ciudad de Cúcuta.

El sicariato sigue siendo un factor de alarma en la ciudad por el alto nivel de homicidios que registra el área metropolitana de Cúcuta.