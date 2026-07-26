Madres del Catatumbo rechazan homicidio de líder comunal

Rechazo de la sociedad civil por homicidio de líder comunal en Tibú /(foto referencia)( Foto Colprensa ARCHIVO )

Norte de Santander

Rechazo y dolor expresaron las Madres del Catatumbo luego de conocer el asesinato del líder comunal Esteban Cárdenas ocurrido en la vía La Gabarra en el municipio de Tibú.

En una comunicación pública explicaron que “cada líder y lideresa que pierde la vida representa una herida en el tejido social de nuestro territorio. Quienes están al servicio de la comunidad no pueden seguir siendo víctimas de la violencia”.

“Nos duele profundamente despedir a un compañero. Nos duele porque quienes compartimos la convicción de construir paz entendemos que cada líder deja un vacío imposible en su familia, en la comunidad y en todos los que tuvimos el privilegio de conocer su compromiso y calidad humana” manifestaron.

Advierten además que “no podemos permitir que el miedo silencie a quienes trabajan por el bienestar de sus comunidades”.

Finalmente manifiestan que “exigimos a las autoridades el esclarecimiento de este asesinato y las garantías necesarias para proteger la vida de los lideres y lideresas sociales del Catatumbo”.

Advirtiendo además que “la impunidad solo prolonga el dolor y profundiza las heridas de un territorio que clama por vivir en paz”.