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26 jul 2026 Actualizado 13:58

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Cúcuta

Autoridades investigan muerte de líder comunal en Tibú

Asesinato del Pte de la JAC El 28 provoca rechazo en organizaciones sociales

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Norte de Santander

Una comisión especial de la Sijin en Norte de Santander asumió la investigación por el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El 28.

Esteban de Jesús Cárdenas García fue asesinado cuando se dirigía al corregimiento de la Gabarra por desconocidos que lo atacaron con arma de fuego.

Las autoridades investigan los móviles que rodearon el hecho y quienes serían los responsables de la acción violenta que le costó la vida al líder social.

Una unidad especial de investigación se abrió para determinar si la víctima tenía amenazas u alguna situación de riesgo por el papel que venía desempeñando como dirigente social.

En la zona donde se presentó el hecho delinquen el Ejército de Liberación Nacional ELN, y las disidencias armadas del frente 33 de las farc.

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