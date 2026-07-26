Jornada de atención social realizó el Ejército Nacional en Sardinata
Más de 300 personas fueron beneficiadas
Norte de Santander
El municipio de Sardinata la zona de acceso al Catatumbo, fue el epicentro de una jornada de atención orientada por el Ejército Nacional y sus asociados.
En la jornada de apoyo al desarrollo estuvieron presentes la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Artillería de Campaña N.°30 Batalla de Cúcuta y el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.°2, arribaron para llevar a cabo este importante evento.
La JAD benefició a aproximadamente 300 familias, quienes recibieron atención médica integral: psicología, odontología, atención con médico general y enfermeras, una gran oportunidad para varias personas que residen en la zona rural de esa población.
Adicionalmente, se hizo entrega de regalos, kits de higiene oral para niños y adultos, asesoría para víctimas del conflicto armado, prevención de la trata e personas y el reclutamiento forzado.