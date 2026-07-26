Jornada de atención social realizó el Ejército Nacional en Sardinata

Ejército adelanta campañas de acción social en la zona de acceso al Catatumbo / Foto Archivo

Norte de Santander

El municipio de Sardinata la zona de acceso al Catatumbo, fue el epicentro de una jornada de atención orientada por el Ejército Nacional y sus asociados.

En la jornada de apoyo al desarrollo estuvieron presentes la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Artillería de Campaña N.°30 Batalla de Cúcuta y el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.°2, arribaron para llevar a cabo este importante evento.

La JAD benefició a aproximadamente 300 familias, quienes recibieron atención médica integral: psicología, odontología, atención con médico general y enfermeras, una gran oportunidad para varias personas que residen en la zona rural de esa población.

Adicionalmente, se hizo entrega de regalos, kits de higiene oral para niños y adultos, asesoría para víctimas del conflicto armado, prevención de la trata e personas y el reclutamiento forzado.