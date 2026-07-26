Descubren depósito de explosivos en el municipio de Santiago

Ejército y Policía descubren deposito de explosivos del ELN / Crédito: Ejército Nacional.

Norte de Santander

Soldados del Gaula Militar Norte de Santander, en coordinación con la SIJIN Antinarcóticos, lograron desmantelar un depósito ilegal con abundante material explosivo que pertenecería al frente “Juan Fernando Porras Martínez ” del ELN.

Labores de inteligencia permitieron a las unidades militares llegar hasta la vereda Cacahualá, en el municipio de Santiago, donde en coordinación con la Policía Nacional ubicaron el depósito ilegal.

En el lugar fueron hallados dos cilindros de 10 y 20 kilogramos, al parecer preparados con material explosivo tipo ANFO, dos bultos con aproximadamente 100 kilogramos de ANFO y tres dispositivos explosivos de 5 kilogramos cada uno.

Durante el registro, se evidenció que cada dispositivo contaba con un sistema de iniciación eléctrico. Adicionalmente, fueron encontrados una bandera, un brazalete y una pañoleta alusiva al ELN.

Con la ubicación y posterior destrucción controlada del material explosivo, el Ejército Nacional logró neutralizar las acciones terroristas que el ELN pretendía ejecutar en la región.