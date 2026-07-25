Asesinado líder comunal en zona rural de Tibú

Norte de Santander

Esta tarde fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El 28 en la zona rural del municipio de Tibú en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Los hechos se presentaron cuando la víctima identificada como Esteban de Jesús Cárdenas García se dirigía al corregimiento de La Gabarra, y fue atacado.

E líder comunal recibió un impacto de arma de fuego en su cabeza, que debido a la gravedad de la herida, falleció en un centro médico pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

Se desconoce hasta el momento quienes serían los autores del hecho que ha provocado el rechazo de las organizaciones sociales y las comunidades en la zona rural de ese municipio.

En la zona, al norte del departamento donde se presentó el hecho delinquen el ELN y las disidencias armadas del frente 33 de las farc.

De los responsables del hecho no hay pistas. Las autoridades adelantan los actos urgentes para tratar de establecer el paradero de quienes estarían comprometidos en el homicidio.