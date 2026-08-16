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16 ago 2026 Actualizado 13:42

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El 15% de Cali está afectado por el terremoto: hay más de 80 mil damnificados

La Alcaldía exige frenar el cobro abusivo de arriendos y revela un trágico saldo de 123 víctimas mortales y más de 1.400 personas heridas

Terremoto Colombia. (Photo by Samir Rojas/Getty Images)

Terremoto Colombia. (Photo by Samir Rojas/Getty Images) / Getty Images

Terremoto Colombia. (Photo by Samir Rojas/Getty Images)
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Un drama humano e institucional de proporciones históricas afronta la capital del Valle tras el reciente terremoto. Según balances de la administración distrital, cerca del 15% de la población caleña resultó directamente afectada, dejando a más de 80 mil personas en condición de vulnerabilidad o con pérdidas en sus hogares.

La dimensión social del desastre fue expuesta por la Gerente de Proyectos Especiales de Cali, Mabel Lara, quien advirtió sobre la incertidumbre que viven miles de familias.

“Son personas que hoy no saben qué hacer, dónde dormir, dónde estar y que tal vez no pueden regresar a su edificio”, señaló la funcionaria.

A la par del impacto social, la Alcaldía de Cali emitió el reporte #012, el cual contabiliza 123 personas fallecidas, 1.485 heridas, 111 desaparecidas y 88 rescatadas. En materia de infraestructura, la ciudad registra 46 edificaciones con colapso total, 35 con colapso parcial, 2.391 estructuras con daños severos y 534 edificios con orden de evacuación preventiva. Además, las cuadrillas de emergencia han retirado más de 18.000 toneladas de escombros en los puntos críticos de la capital del Valle.

Ante esta crisis de habitabilidad, el alcalde Alejandro Eder hizo un llamado enfático a los propietarios para no incrementar de manera desmedida los cobros de alquileres, tras denuncias sobre presuntos abusos en los cánones de arrendamiento durante los últimos días.

El mandatario reiteró la solicitud al Gobierno Nacional para congelar temporalmente los precios del arriendo y autorizar subsidios de vivienda directos para proteger a las familias que lo perdieron todo.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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