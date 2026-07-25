Velatón en Cali por María Camila Potosí: exigen celeridad en investigación y hallar a la bebé

Con velas, oraciones y mensajes de justicia, familiares, amigos, vecinos y miembros de la comunidad se reunieron en una velatón para exigir celeridad en las investigaciones por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que estaba embarazada.

Durante la jornada, los asistentes insistieron en que las autoridades redoblen los esfuerzos para esclarecer el crimen y, especialmente, dar con el paradero de la bebé, cuya ubicación continúa siendo desconocida, según la versión de la familia.

La madre de María Camila, Alba Rubí Gómez, hizo un llamado a las autoridades para que aceleren las investigaciones.

“El llamado que les hago es que, por favor, necesito que me agilicen más la investigación. Hasta el momento no se ha visto nada. Necesito agilizar todo este proceso para poder encontrar a la bebé”, dijo.

La mujer aseguró que mantiene la esperanza de que la menor siga con vida.

“Sí, yo tengo la esperanza de que la bebé está viva. Y a la persona que la tenga, que se ponga la mano en el corazón y, por favor, me la devuelva con vida. Eso es muy importante para mí”, añadió la madre.

En la velatón también participaron líderes comunitarios. Leider Velasco afirmó que continuarán realizando este tipo de jornadas hasta obtener respuestas.

“Pedimos justicia. Estamos esperando que aparezca la bebé. Queremos justicia por María Camila, que no sea una más. Si tenemos que hacer miles de velatones lo vamos a hacer porque la bebé va a aparecer. Esta familia la está esperando”, puntualizó.

Entre tanto, las autoridades reiteraron que, por ahora, no hay personas capturadas dentro de la investigación, pese a versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta detención de la mujer que habría transportado en motocicleta a María Camila el día de su desaparición.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali confirmó previamente que cuatro personas son objeto de investigación por su presunta participación en el caso. Entre ellas se encuentra la motociclista, quien, según las autoridades, continúa vinculada al proceso investigativo. De acuerdo con la versión entregada por la familia, los investigadores también tendrían bajo cadena de custodia la motocicleta que habría utilizado la mujer y una chancla que presuntamente fue hallada en su vivienda, elementos que hacen parte del material probatorio que está siendo analizado.