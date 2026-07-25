Tras 24 horas, continúan las labores para controlar incendio forestal entre Palmira y El Cerrito

Valle del Cauca

Un incendio forestal que completa más de 24 horas activo mantiene en alerta a los organismos de emergencia en la zona rural entre Palmira y El Cerrito, específicamente en el sector de Chinche Viejo y Carrizal, donde las llamas han afectado varias hectáreas de vegetación en predios privados y continúan avanzando por la montaña.

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El capitán Arbey Trujillo, del Cuerpo de Bomberos de El Cerrito, informó que cerca de 25 unidades trabajan en la atención de la emergencia con apoyo de organismos de socorro de municipios vecinos como Palmira, Florida, Pradera, Santa Elena, Villa Gorgona y Candelaria.

Según explicó, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños en infraestructura, aunque las labores continúan para evitar que el fuego se extienda a nuevas áreas.

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De acuerdo con el oficial, la hipótesis inicial apunta a que el incendio habría sido provocado de manera accidental, aunque las autoridades mantienen el monitoreo de la zona mientras avanzan las labores de control y liquidación de los focos activos.