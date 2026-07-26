Grave agresión en Usaquén: mujer fue golpeada brutalmente por un extrabajador

Según las primeras versiones, el agresor había trabajado en el establecimiento y exigió el pago inmediato de su liquidación tras renunciar a su cargo. La dueña le indicó que el dinero le sería entregado hasta final de mes, respuesta que provocó una reacción violenta por parte del hombre. El agresor la golpeó, la jaló del cabello y la arrastró entre las mesas del lugar, agrediéndola en repetidas ocasiones mientras ella pedía ayuda a gritos.

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¿Cómo y por qué ocurrió el suceso?

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad de Rü Patisserie, el establecimiento ubicado en Usaquén donde ocurrió el ataque. Según la denuncia, el hombre golpeó a la propietaria, identificada como María Quevedo, durante más de tres minutos, propinándole más de 80 golpes en la cabeza, el rostro, el abdomen y la espalda.

En las imágenes se puede ver cómo, después de la agresión, el hombre se sentó en el suelo, lo que le dio la oportunidad a la víctima de salir del lugar. Con ayuda de vecinos que se acercaron al escuchar sus gritos, cerraron la puerta, dejando al atacante adentro hasta la llegada de las autoridades.

La empresaria sufrió fractura de nariz y múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que debió ser trasladada a un centro hospitalario del norte de la ciudad. El presunto agresor fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, pero posteriormente habría quedado en libertad.

El caso generó rechazo en la ciudadanía

El propio alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el caso y calificó como inexplicable que el agresor haya quedado en libertad, pese a que, según indicó, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad actuaron a tiempo y con contundencia en la captura. Además, pidió a las autoridades que cambiaran el tipo penal de lesiones personales por el de tentativa de feminicidio.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronuncia. Foto: @CarlosFGalan Ampliar El alcalde Carlos Fernando Galán se pronuncia. Foto: @CarlosFGalan Cerrar

Por otro lado, la cabildante Rocío Dussán Pérez señaló que la víctima está a la espera de que se garantice su protección, pese a que actualmente estaría recibiendo amenazas de muerte, y pidió a la Secretaría Distrital de la Mujer, a la Policía Metropolitana, al programa Patrulla Púrpura y a la Fiscalía actuar de inmediato para evitar una tragedia mayor.

Por su parte, el concejal Jesús David Araque calificó lo ocurrido como un hecho que debería indignar a la ciudadanía, al señalar que no se trató solo de una agresión contra una mujer, sino de un ataque contra la dignidad y la convivencia, y advirtió sobre el riesgo de que la violencia se convierta en respuesta frente a cualquier conflicto.