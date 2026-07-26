Conductor del Spark Azul reapareció: insultó al alcalde Galán y aseguró que no pagará sus multas

El conductor del polémico Spark azul que intentó subir un puente peatonal en Bogotá, reaparece en sus redes sociales.

El conductor del Spark azul que el pasado 20 de julio subió su vehículo a un puente peatonal en Bogotá reapareció en redes sociales con un nuevo video, esta vez insultando al alcalde Carlos Fernando Galán y retando a la Secretaría de Movilidad.

A través de un reel, que posteriormente eliminó de su cuenta de Instagram, Edward Figueredo se mostró conduciendo, aparentemente, el mismo vehículo involucrado en la polémica. El hombre transitaba por la calle 26, en dirección al centro de la ciudad, mientras aseguraba que a las autoridades les resultaría difícil identificarlo, pues afirmó manejar al menos tres vehículos distintos.

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“Les va a quedar muy difícil, porque yo me mantengo andando en dos o tres carros. Son unos ineptos… tienen que identificar plenamente al conductor, tarea que no han hecho”, dijo el hombre en el video.

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, se pronunció en redes sociales rechazando el nuevo video del conductor.

El episodio original, ocurrido el 20 de julio, había generado indignación luego de que el vehículo invadiera un puente destinado exclusivamente a peatones, poniendo en riesgo a quienes transitaban por el lugar y afectando la infraestructura. Tras la difusión de esos videos, la Secretaría Distrital de Movilidad inició la búsqueda de los responsables, y el alcalde Galán pidió colaboración ciudadana para identificar plenamente al conductor.