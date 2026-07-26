Controlan incendio forestal cerca a Polvorería en Soacha Cundinamarca

Bomberos de Soacha Cundinamarca, atendieron un incendio forestal de grandes proporciones, que generó alerta entre los residentes de las zonas aledañas, puesto que en inmediaciones de la emergencia se ubica la polvorería El Vaquero.

Las autoridades indicaron que la conflagración fue en el cerro de la Cruz cerca de Maipore, detrás del Balcones del Sol II, donde las llamas consumieron cobertura vegetal.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha, con apoyo de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, cuyos integrantes trabajaron para impedir que las llamas continuaran propagándose.

Los organismos de emergencias avanzaron bajo condiciones adversas, debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en la zona. Estas condiciones favorecieron la propagación del fuego y obligaron a los organismos de socorro a reforzar las maniobras para impedir que el incendio avanzara hacia otros sectores del cerro.

Luego de varias horas de intervención, la conflagración fue controlada y las autoridades dejaron establecidos puntos de vigilancia con el propósito de monitorear posibles puntos calientes que puedan reactivarse por efecto del viento.

Las labores de seguimiento continuaron durante las próximas horas para verificar que no se presentan nuevos focos de incendio en la zona afectada.