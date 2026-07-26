Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 jul 2026 Actualizado 07:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Controlan incendio forestal cerca a Polvorería en Soacha Cundinamarca

La emergencia se presentó frente a Espumados, donde las llamas consumieron cobertura vegetal.

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Bomberos de Soacha Cundinamarca, atendieron un incendio forestal de grandes proporciones, que generó alerta entre los residentes de las zonas aledañas, puesto que en inmediaciones de la emergencia se ubica la polvorería El Vaquero.

Las autoridades indicaron que la conflagración fue en el cerro de la Cruz cerca de Maipore, detrás del Balcones del Sol II, donde las llamas consumieron cobertura vegetal.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha, con apoyo de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, cuyos integrantes trabajaron para impedir que las llamas continuaran propagándose.

Los organismos de emergencias avanzaron bajo condiciones adversas, debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en la zona. Estas condiciones favorecieron la propagación del fuego y obligaron a los organismos de socorro a reforzar las maniobras para impedir que el incendio avanzara hacia otros sectores del cerro.

Luego de varias horas de intervención, la conflagración fue controlada y las autoridades dejaron establecidos puntos de vigilancia con el propósito de monitorear posibles puntos calientes que puedan reactivarse por efecto del viento.

Las labores de seguimiento continuaron durante las próximas horas para verificar que no se presentan nuevos focos de incendio en la zona afectada.

Juan Carlos González

Juan Carlos González

Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir