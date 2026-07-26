Gobierno nacional sigue en deuda por pago a atención de migrantes: IDS

Cúcuta

Las autoridades sanitarias en Norte de Santander llamaron la atención al Ministerio de la Protección Social para que reconsideren el desembolso de recursos por atención a los migrantes en la zona de frontera.

La petición la hizo el director del Instituto Departamental de Salud Juan Beetar quien explicó a Caracol Radio que “dentro del plan del actual gobierno esta el pago a la población migrante, se debe revisar la situación de clínicas y hospitales que vienen prestando servicios con bastante dificultades”.

Y agregó que “esto porque los pagos se están haciendo anuales o bianuales, esto es un pago lejano y en algunas ocasiones han querido que el departamento asuma esa deuda por población migrante”

Así mismo manifestó que “esperamos que el nuevo gobierno nos ayude a resolver esta situación que resulta desfavorable para la red pública hospitalaria. Esperamos el desembolso de 276 mil millones de pesos que se aquedaron en una resolución, esperamos que esos recursos lleguen a nuestro departamento”.

Las deudas por falta de desembolso de recursos tanto del gobierno nacional como las Eps mantienen asfixiado el sistema de salud.