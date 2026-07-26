Autoridades promueven vacunación por las fiestas julianas
Varias IPS fueron habilitadas para este fin
Cúcuta
Una intensa campaña de vacunación promueve el municipio de Cúcuta, con ocasión de las fiestas julianas que empezaron a celebrarse en esta capital.
Con ese fin varias Ips fueron habilitadas para propios y visitantes con el fin de lograr inmunizar a las personas y evitar la propagación de virus u enfermedades.
La medida hace parte de acciones preventivas promovidas por la secretaria de salud durante estas dos semanas donde se realizaran varias actividades.
Las Ips públicas y privadas fueron habilitadas en horarios de 8 am a 4 pm con el fin de invitar a la ciudadanía a colocarse los biológicos.
La realización de eventos masivos como conciertos, desfiles y actividades culturales es lo que motiva esta actividad por parte de las autoridades sanitarias.