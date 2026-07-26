Autoridades promueven vacunación por las fiestas julianas

Por las fiestas julianas autoridades promueven campaña de vacunación / Foto Colprensa

Cúcuta

Una intensa campaña de vacunación promueve el municipio de Cúcuta, con ocasión de las fiestas julianas que empezaron a celebrarse en esta capital.

Con ese fin varias Ips fueron habilitadas para propios y visitantes con el fin de lograr inmunizar a las personas y evitar la propagación de virus u enfermedades.

La medida hace parte de acciones preventivas promovidas por la secretaria de salud durante estas dos semanas donde se realizaran varias actividades.

Las Ips públicas y privadas fueron habilitadas en horarios de 8 am a 4 pm con el fin de invitar a la ciudadanía a colocarse los biológicos.

La realización de eventos masivos como conciertos, desfiles y actividades culturales es lo que motiva esta actividad por parte de las autoridades sanitarias.