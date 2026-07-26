Erick Sang se queda con la Media Maratón de Bogotá e impone impresionante récord / @mediamaratonbog

Erick Sang se ha consagrado como el nuevo campeón de la Media Maratón de Bogotá, luego de coronar los 21 kilómetros de recorrido con un tiempo de 1H 01′59″, siendo este el mejor registro en la historia de la competición (el récord estaba en 1H 02′20″).

El atleta de origen keniano dominó la jornada de principio a fin. Desde su salida en el Parque Metropolitano Simón Bolívar se vio el ritmo y paso demoledor que mantendría a lo largo del trayecto, tanto que logró sacarle una diferencia abismal a sus perseguidores Berecket Nega y Philemón Kiplimo.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga Colombiana 2026-2: así quedó con la derrotas de Millonarios y Junior

En cuanto a la rama femenina, la etíope Melal Siyoum se quedó con el triunfo, dando así el gran golpe sobre la mesa frente a la favorita Gladys Kwamboka, quien venía de conquistar la media maratón de Venloop y los 10 mil metros del campeonato de Kenia. El podio lo complementó Aynhalem Desta.

Por otro lado, el atletismo colombiano se vio representado por Rubén Barbosa, quien terminó en el décimo lugar de la clasificación varonil con un tiempo acumulado de 1H 06′16″, promedio de 3′07 por kilómetro.

Lea también acá: Jhon Jader Dúran podría no jugar la Europa League con Benfica por insólita situación

“Muy contento. Sabía que podía hacer un buen papel. En los entrenamientos estábamos realizando 200 kilómetros semanales, cambiamos muchos aspectos y corregimos aspectos que no nos dejaban tener un buen proceso”, señaló el deportista nacional una vez arribó a meta.

Y cerró con la importancia del apoyo del público: “Ayudó mucho ese apoyo, más que todo en la carrera 30, que creo es la más difícil. Uno se sentía solitario, pero había mucha gente apoyando y es algo que ayudó para terminar la última parte”.