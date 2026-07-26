Lando Norris conquista el Gran Premio de Hungría en la F1: vea el resumen de la carrera acá

El piloto británico y actual campeón del mundo de la Fórmula 1, Lando Norris triunfó en el GP de Hungria que se corrió en el circuito de Hungaroring este 26 de julio. Esta es la primera victoria para el inglés y para la escuderia de Mclaren, también conformada por el australiano Oscar Piastri, que no logró completar la carrera debido a una falla en el monoplaza.

El cuatro veces campeón mundial Max Verstappen y el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, primero en el campeonato actualmente, completaron el podio de la carrera.

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Los italianos suman puntos en la general

Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton acabaron cuarto y quinto, sumando 12 y 10 puntos de forma respectiva. El siete veces campeón, Lewis Hamilton logra mantener su segundo lugar en el campeonato de pilotos con 169 puntos, 9 arriba de su excompañero de escuderia, el piloto de Mercedes Benz George Russell.

Oscar Piastri no finalizó

Tras iniciar la carrera en la tercera casilla, el australiano Oscar Piastri, no ha podido recuperar el rendimiento que tuvo la temporada pasada, quedando tercero con un total de 410 puntos, registrando 7 victorias, 15 podios y 6 pole positions.

Sin embargo, su rendimiento y acople al nuevo monoplaza de los británicos no le ha dado el rendimiento esperado. Piastri fue primero de la carrera durante la primera mitad del GP, pero debido a una falla en la caja de cambios, detuvo su carro faltanto 15 vueltas para el final.

El piloto de Williams, el español Carlos Sainz Jr. registró la maxima velocidad del circuito con una cifra de 358 km/h.

La próxima carrera es el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará del 21 al 23 de agosto de 2026 en el circuito de Zandvoort, marcando el regreso de la Fórmula 1 tras el receso de verano.