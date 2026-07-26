Defensoría: Alerta humanitaria sobre enfrentamientos en Ejercito y disidencias en el Tambo, Cauca

La Defensoría del Pueblo alertó sobre una grave crisis humanitaria en el corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo, Cauca. Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales dejaron al menos seis personas heridas y pusieron en riesgo a 12 niños en una escuela local.

“Según información en proceso de verificación, las afectaciones a personas y bienes civiles -inclusive a niños y niñas en instituciones educativas-provienen no solo de la estructura armada ilegal, sino de acciones de la Fuerza Pública”, indicó la Defensoría en un comunicado.

Aseguró además que en los últimos días ha realizado acciones de monitoreo y acompañamiento a la población afectada, con especial atención a los 12 niños y niñas, al rector y al cuerpo docente de la institución educativa que se encontraban en la escuela al momento de los hechos.

“Recordamos que la población civil, y en especial las niñas, niños y adolescentes, gozan de protección reforzada conforme al Derecho Internacional Humanitario y la Constitución Política. Las instituciones educativas deben preservarse como bienes de carácter civil y como espacios seguros para el aprendizaje y el desarrollo integral de la niñez, libres de las afectaciones derivadas del conflicto armado”, afirma el comunicado.

El organismo insistió en que las instituciones educativas deben mantenerse como bienes de carácter civil, protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la Constitución Política, al tiempo que recordó que los niños, niñas y adolescentes cuentan con una protección reforzada en medio del conflicto armado.

También hizo un llamado al Ejército Nacional, “para que en el desarrollo de las operaciones militares observe estrictamente los principios de precaución y proporcionalidad previstos en el Derecho Internacional Humanitario, adoptando todas las medidas factibles para evitar las afectaciones a la población y bienes civiles, especialmente las escuelas”.

Por último, pidió a las autoridades competentes garantizar la atención humanitaria integral de las personas lesionadas y el acompañamiento psicosocial oportuno a las niñas, niños, adolescentes, docentes y demás integrantes de la comunidad que pudieron resultar afectados por estos hechos.

Resaltó la entidad que la planeación y ejecución de operaciones militares deben incorporar una evaluación permanente de los riesgos para la población civil, especialmente cuando estas se desarrollan en lugares y horarios en los que niñas, niños, adolescentes, docentes y comunidades adelantan sus actividades cotidianas.