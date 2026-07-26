Más de 115.000 evacuados por los incendios de Madrid, Ávila y Castellón

Más de 115.000 personas han sido evacuadas y confinadas hasta el momento por los incendios forestales que calcinaron más de 45.000 hectáreas en la comunidad de Madrid y Ávila, aunque las llamas avanzan hacia Toledo, y por el fuego que afecta al Vall d’Uixò, en Castellón, que alcanza un perímetro de 21 kilómetros.

La gran mayoría de los afectados, unos 100.000, son residentes de localidades madrileñas y abulenses, mientras que los otros 15.000 son de Castellón.

En otros puntos de España, también 20 vecinos de Murias de Ponjos (León) tuvieron que desalojarse por un incendio que afecta a su término municipal y también evacuaron a 16 menores de un campamento por un fuego en Cuacos de Yuste (Cáceres).

Además, un hombre ha fallecido este sábado por un incendio declarado en una zona del barranco del término municipal de Manises (Valencia).

Buenas condiciones

Son los datos que dejó la última jornada que no fue muy positiva, admitió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debido a unas condiciones meteorológicas absolutamente difíciles en Ávila y Madrid, que son los puntos más críticos en estos momentos, y cuyo avance hacia Toledo ha motivado la inclusión de esta provincia dentro de la emergencia nacional bajo la que ya estaban las otras dos.

No obstante, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha asegurado que la noche ofrece unas «buenas condiciones» para luchar contra el grave incendio» y que por la mañana del domingo serán mejores.

El delegado ha explicado a los periodistas que en las próximas horas se van a aprovechar las condiciones favorables que se dan, al igual que la pasada noche, como son la bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad relativa, a pesar de que el viento será más fuerte, lo cual no es óptimo.

Los países que se han sumado

Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de estos graves incendios de Madrid y Ávila con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs, según datos del Ministerio del Interior.

Portugal es el país que más efectivos va a aportar al operativo antincendios, con 129 efectivos y 41 vehículos, un contingente terrestre que comenzará su labor este domingo tras llegar este sábado por la noche a Navaluenga (Ávila).

En otras regiones, la estabilización del incendio en Cerro Muriano (Córdoba) permitió que puedan volver a sus casas las 274 personas que se desalojaron, mientras que en Pinos del Calle (Granada), se levantó el confinamiento para los 640 habitantes de la localidad una vez que se estabilizó el fuego que afectaba a la zona.

En Castilla-La Mancha se han levantado este sábado las medidas de evacuación en Semillas, Prádena de Atienza y Gascueña de Bornova, tres de los municipios desalojados por el incendio forestal originado en La Mierla (Guadalajara) el pasado día 16, aunque se mantienen en otras dos localidades -Aldeanueva de Atienza y El Ordial-

Y en Barcelona, la estabilización del incendio de Cubelles ha aliviado a las 2.500 personas que permanencían confinadas.