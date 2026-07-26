Título mundial de Sophia Larrota en BMX: familia pide mejoras en la pista en Bucaramanga

Bucaramanga

Tras el triunfo de la niña de ocho años, Sophia Larrota, en un campeonato mundial que se desarrolló en Australia, su familia hizo un llamado a la alcaldía de Bucaramanga y a la gobernación de Santander por la falta de apoyo a los deportistas y el mal estado de los escenarios en la región.

Según explicó su padre Nelson Larrota, alcanzar este resultado fue posible gracias al trabajo conjunto de un equipo que acompañó a la deportista en cada etapa de su formación, incluso en aspectos como la alimentación y la preparación física.

Sin embargo, más allá del título mundial, la familia Larrota considera que este logro debe servir para llamar la atención sobre las condiciones en las que entrenan decenas de niños y jóvenes en Santander, especialmente en la pista BMX ubicada en el barrio San Martín en Bucaramanga, escenario que según aseguran no reúne las condiciones necesarias para la práctica de este deporte.

“Esta pista realmente no tiene las condiciones para que los niños entrenen, pero que sin embargo, a pesar de esas condiciones, tenemos grandes talentos tanto a nivel nacional como hoy el caso de Sofía y otros niños que han llegado a ser doble mundial”, señaló Larrota.

Además, aseguró Larrota que gran parte de ese proceso deportivo de la menor fue financiado por la propia familia con el apoyo de empresas privadas, cooperativas y actividades de recaudo de recursos, ante la ausencia de un respaldo permanente por parte de las entidades encargadas del deporte en la región y en el país.

Finalmente, insiste en que este campeonato sirva para impulsar inversiones en la infraestructura deportiva del departamento y brindar mejores oportunidades a los niños que entrenan diariamente en la pista de BMX, con la ilusión de representar algún día a Colombia en competencias internacionales