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25 jul 2026 Actualizado 13:24

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Cúcuta

Usuarios de Nueva Eps denuncian caos en sus dispensarios

Demoras en entrega de medicamentos en las diferentes sedes

Demoras en entrega de medicamentos en Nueva EPS en Cúcuta. / Foto: Ana María Rueda.

Demoras en entrega de medicamentos en Nueva EPS en Cúcuta. / Foto: Ana María Rueda.

Demoras en entrega de medicamentos en Nueva EPS en Cúcuta. / Foto: Ana María Rueda.
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Ni madrugar, ni levantarse hacer largas filas, o reclamar con acciones judiciales son posibilidades de respuesta para los usuarios de Nueva Eps que están reclamando por sus medicamentos.

En algunos de los dispensarios la espera compromete entre tres y cuatro horas, además de quedar en mora algunas entregad como “pendientes”.

Los afectados que se quejaron en Caracol Radio llamaron la atención porque “venimos a perder el tiempo, no nos entregan los medicamentos completos o nos dicen que les digamos al medico que cambie el medicamento porque no lo ahí y así todo...”.

Otro de los usuarios dijo que “me tocó venirme para el municipio de Los Patios porque en Cúcuta los dispensarios están colapsados y no consigo las medicinas, yo soy paciente diabético, hipertenso y con otras complicaciones, esto ha sido muy difícil durante meses”.

Por ahora no hay un pronunciamiento de las directivas de Nueva Eps en la ciudad en medio de los traumatismos que ha generado esta situación para los afiliados a esa Eps.

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