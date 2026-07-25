Autoridades investigan feminicidio en zona rural de Cúcuta

Cúcuta

las autoridades en Cúcuta investigan las circunstancias en las que fue hallada una mujer asesinada al interior de un vehículo en la zona rural.

El hecho violento se presentó en el sector conocido como Cueva de Los Micos, donde al interior de un carro blanco fue encontrada la víctima con varios impactos de arma de fuego.

De manera preliminar, trascendió que al parecer la mujer laboraba en una estación de combustible, desconociéndose los móviles de este hecho violento.

Por razones de seguridad, la fuerza pública no ha podido llegar al lugar donde se presentó esta situación. Se espera que una funeraria se traslade y recoja el cuerpo para adelantar posteriormente la inspección técnica al cadáver.

De los autores de este feminicidio no hay pistas hasta el momento.