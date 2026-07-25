Último reporte del IDEAM: regiones en las que lloverá y hará sol el 25 y 26 de julio 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que durante este fin de semana aumentarán las lluvias en gran parte del territorio nacional, debido al paso de la onda tropical.

De acuerdo con el pronóstico, el sábado 25 de julio se incrementarán las precipitaciones en el norte y noroccidente del país, mientras que el domingo 26 de julio será la jornada con las lluvias más intensas y de mayor cobertura.

La entidad también alertó que, pese a las precipitaciones, se mantiene la amenaza por incendios de cobertura vegetal en Tolima, Huila, La Guajira y Nariño, además de temperaturas elevadas en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía, Amazonía y el litoral Pacífico.

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Pronóstico del clima para el sábado 25 de julio

Para este sábado, el IDEAM prevé un incremento de la nubosidad y de las lluvias, especialmente sobre el norte y noroccidente de Colombia.

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en la región Caribe central, principalmente en el norte de Antioquia, sur de Córdoba, Bolívar, Sucre y algunos sectores de Magdalena, donde podrían registrarse lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En el Chocó, tanto en el norte como en el centro del departamento, también se pronostican precipitaciones importantes.

En la región Pacífica continuarán las lluvias, especialmente sobre Chocó y el litoral del Valle del Cauca. Entre tanto, en la región Andina se esperan chubascos de intensidad variable en Antioquia, Santander, Norte de Santander y las zonas montañosas del Eje Cafetero.

Las lluvias se presentarán principalmente durante la tarde y la noche, aunque no se descartan precipitaciones durante la madrugada en sectores del norte del país.

En la Orinoquía y la Amazonía persistirán lluvias dispersas entre ligeras y moderadas, con posibilidad de eventos más intensos en áreas del piedemonte y el suroriente colombiano.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también continuarán las lluvias a lo largo del día.

Pronóstico del clima para el domingo 26 de julio

El Ideam indicó que el domingo será la jornada con las precipitaciones más fuertes y extensas del fin de semana.

Las lluvias moderadas a fuertes cubrirán amplias zonas del norte, noroccidente y centro-occidente del país, siendo Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó y los Santanderes los departamentos donde se esperan los mayores registros.

En la región Caribe podrían presentarse lluvias persistentes y de fuerte intensidad, especialmente en el centro y sur de la región, así como en sectores cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta.

En la región Andina continuarán las precipitaciones sobre Antioquia, el Eje Cafetero, los Santanderes y zonas montañosas de Cundinamarca y Boyacá.

Por su parte, en el litoral Pacífico seguirán las lluvias sobre Chocó y el norte del Valle del Cauca.

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En la Orinoquía y la Amazonía se mantendrán las precipitaciones entre ligeras y moderadas, aunque podrían registrarse eventos localmente fuertes en Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un día con condiciones variables y lluvias, principalmente sobre las áreas marítimas.

Ideam advierte por oleaje y riesgo de incendios durante el fin de semana

Además del incremento de las lluvias, el Ideam informó que la Onda Tropical No. 28 favorecerá el aumento de la nubosidad y las precipitaciones sobre el occidente y norte de las regiones Andina y Pacífica.

En la región Caribe continuarán los vientos alisios con intensidad moderada a fuerte, situación que podría incrementar el oleaje en el área marítima de La Guajira.

Por otro lado, la entidad recordó que continúa vigente la amenaza por incendios de cobertura vegetal en Tolima, Huila, La Guajira y Nariño, mientras que las altas temperaturas persistirán en sectores de la región Caribe, la Orinoquía, la Amazonía y el litoral Pacífico, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes oficiales sobre las condiciones del tiempo.