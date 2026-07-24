¿Cuándo solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral en Colpensiones? Requisitos clave

Con el propósito de agilizar los trámites, Colpensiones hizo un llamado a la colaboración conjunta entre los trabajadores, los empleados y la institución para los procesos de incapacidades y obtención de la calificación de pérdida de capacidad laboral.

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La pérdida de capacidad laboral se da cuando una persona, producto de una enfermedad o accidente de origen común, pierde parte de sus habilidades o destrezas para desarrollar las actividades laborales y de la vida cotidiana.

En cambio, la evaluación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional es un proceso técnico y médico que se expresa en un porcentaje, el cual determina las secuelas y el impacto funcional en las personas como resultados de accidentes o enfermedades.

Se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más de su capacidad laboral.

De acuerdo con lo establecido en el inciso (a) del artículo 44 de la Ley 100 de 1993, a solicitud de la entidad, se llevará a cabo una revisión del estado de invalidez cada tres años, con el objetivo de confirmar, modificar o anular el dictamen que fundamentó la liquidación de la pensión, y así proceder a la extinción.

¿Cuándo se debe solicitar la calificación?

Un afiliado a Colpensiones puede solicitar la calificación de su pérdida de capacidad laboral en un momento muy específico de su proceso de salud. Según la entidad, se deberá realizar únicamente cuando el médico del paciente le informe que ya se han agotado todas las alternativas médicas posibles para su recuperación, y que no hay otra opción para su tratamiento.

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Teniendo esto presente, Colpensiones pidió a las empresas convocar a los trabajadores que tengan una incapacidad prolongada que supere los 350 días para evaluar su condición y así presentar su historia clínica reciente a Colpensiones, lo que permitía una calificación oportuna del empleado.

Requisitos clave para solicitar la calificación en Colpensiones

Cédula de ciudadanía o documento de identificación original.

Concepto de rehabilitación integral (generalmente desfavorable) expedido por la EPS.

Historia clínica completa y exámenes médicos que demuestren el diagnóstico y el fin de los tratamientos.

Formatos de solicitud de Colpensiones debidamente llenados si se piden en el punto de atención.

Presentar el documento de identidad en cualquier Punto de Atención Colpensiones para recibir asesoría.

Radicar los documentos requeridos de medicina laboral.

Asistir a la valoración por medicina laboral el día y la hora que asigne la entidad.

Recibir el dictamen con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

Si usted es afiliado, beneficiario o pensionado de Colpensiones y recibió una calificación con la que no está de acuerdo, podrá presentar su inconformidad desde el momento en que se publica esta información. Para hacerlo, Colpesniones explicó que las personas tienen dos opciones: