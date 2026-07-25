Adriana Jiménez Delgado será la nueva Directora Ejecutiva de la CREG. / CESAR_NIGRINIS_NAME

Tras su segundo periodo a cargo de la Dirección Ejecutiva de la CREG, el ingeniero Antonio Jiménez Rivera delega el cargo a la economista Adriana Jiménez Delgado, quién asumirá la dirección ejecutiva de la entidad por un periodo de doce meses y dando cumplimiento al reglamento interno de la entidad mediante la Resolución CREG 105 015 de 2026.

Adriana Jiménez Delgado aseguró que asume el rol con la intención de que los sectores de energía eléctrica, gas combustible, gas licuado del petróleo y los combustibles líquidos presten sus servicios de manera eficiente. Así mismo, se comprometió a que las decisiones regulatorias reflejen “un equilibrio entre la eficiencia en las tarifas, la protección de los usuarios, la suficiencia en la remuneración entre los agentes y las necesidades del sector”.

También le puede interesar: Adriana Jiménez fue designada como nueva experta comisionada de la CREG.

Jiménez Delgado dice que la regulación puede llegar a ser catalizadora y dentro de los retos que identifica de cara al futuro menciona:

Seguir fortaleciendo la matriz energética y la incorporación de nuevas tecnologías

Dar las señales para nueva y mayor oferta de gas natural.

Realizar la revisión y actualización de la regulación de la regulación en materia de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Continuar con el desarrollo regulatorio en la cadena de los combustibles líquidos.

Además, menciona que la CREG asumirá la agenda regulatoria cómo hoja de ruta de la entidad para la promoción de un diálogo técnico en los sectores que regula. Esto a través de los procesos de consulta pública y la divulgación de talleres y espacios de participación.

Finalmente, sostiene que la entidad se mantendrá abierta a las propuestas de los sectores que le competen, también a los agentes, la ciudadanía, los gremios, la academia y en general, cualquiera que considere que puede aportar a la construcción de una mejor regulación.

La CREG destacó y agradeció la labor de Antonio Jiménez Rivera cómo Director Ejecutivo de la entidad durante los últimos años y los significativos avances que propició con la procura constante por el aseguramiento de la confiabilidad del sistema.

Conozca el perfil de la nueva directora ejecutiva:

Adriana María Jiménez Delgado es economista con una Maestría en Economía y Políticas Públicas. También es especialista en Gestión de Proyectos y en Derecho de la Competencia y Libre Comercio.

¿Con qué experiencia cuenta?

30 años de experiencia, tanto en Colombia, cómo en el exterior en

Diseño, formulación e implementación de políticas públicas.

Regulación económica del sector energético.

Evaluación ambiental.

Gestión de proyectos de infraestructura

Entidades en las que se ha desempeñado:

Departamento Nacional de la Planeación

La CREG (asesora, y desde este año cómo experta comisionada).

Ministerio de Minas y Energía

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) .

Sector privado: