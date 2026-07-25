Tunja reporta avance del 60 % en su Plan de Desarrollo

La administración municipal de Tunja entregó este viernes el balance de gestión correspondiente al cierre del actual gobierno. En la audiencia pública de rendición de cuentas, la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez, informó que el Plan de Desarrollo Conectemos a Tunja con el Mundo alcanza un avance físico cercano al 60 % durante la vigencia 2026, resultado que recoge la ejecución de los proyectos adelantados entre 2024 y lo corrido de 2026.

Ademàs, La funcionaria explicó que el informe completo quedó publicado en el portal web del municipio para consulta de la ciudadanía.

Jiménez reconoció que no todas las metas alcanzaron el mismo nivel de cumplimiento y admitió que algunos proyectos de mayor impacto para la ciudad quedaron rezagados. «...Entregamos un avance físico para la vigencia 2026 de aproximadamente el 60 %. Hay indicadores de producto que tienen el mismo peso al momento de hacer el promedio, pero la realidad es que no todos son igual de importantes y algunos de relevancia para la ciudad quedaron rezagados. Corresponderá a quien asuma la dirección de la ciudad determinar cuáles serán esas nuevas prioridades...», afirmó la mandataria.

Durante la jornada también se registró la ausencia de varios integrantes del gabinete. La alcaldesa explicó que, por motivos de salud informados previamente, no asistieron la secretaria de la Mujer e Inclusión Social, el secretario del Interior, la jefa de Gabinete y la directora de la Unidad de Contratación Estatal. No obstante, aseguró que la Administración mantiene disponibles los informes de gestión y los canales institucionales para atender las inquietudes de la comunidad sobre los resultados presentados.

Consultada por Caracol Radio sobre la posibilidad de un vacío de poder entre la realización de las elecciones atípicas y la posesión del alcalde electo, María Paula Jiménez descartó ese escenario.

La mandataria explicó que, de acuerdo con los pronunciamientos del Consejo de Estado, el proceso electoral solo concluye cuando se entrega la credencial al mandatario elegido y este asume el cargo. «...Cuando uno asume un encargo legalmente no se puede dejar vacante el cargo hasta tanto no se posesione quien debe asumirlo. Las elecciones se entienden culminadas cuando se entrega la credencial al nuevo alcalde o alcaldesa electa...», precisó, al asegurar que la continuidad administrativa de Tunja está plenamente garantizada.