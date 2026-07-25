Funcionaria denuncia amenazas tras informe sobre contratación

Las denuncias sobre los recientes procesos de contratación en la Alcaldía de Tunja escalaron este viernes con la revelación de presuntas amenazas contra una de las funcionarias que puso en conocimiento de los organismos de control posibles irregularidades administrativas.

La jefe de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, aseguró que tras la divulgación de un informe de servidor público y de las observaciones formuladas a varios procesos contractuales, recibió un mensaje intimidatorio en su teléfono celular.

«...En la mañana de hoy estaba en mi puesto de trabajo y recibí un mensaje amenazante a mi número de teléfono, en el que me dicen que consultaron con un abogado, que saben que mis manifestaciones no constituyen ningún delito, pero que desperté a una fiera y que se van a meter con mi familia...», afirmó la funcionaria, quien anunció que interpondrá la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

Acevedo Galán sostuvo que las advertencias surgieron luego de presentar un informe de servidor público relacionado con presuntas irregularidades en procesos contractuales recientes, los cuales, según indicó, no fueron tramitados por la Unidad Especial de Contratación Estatal.

La funcionaria explicó que dicho informe coincidió con cuestionamientos formulados por ciudadanos y posibles proponentes que, a su juicio, consideraban que algunos procesos presentaban un cronograma demasiado corto y favorecían determinados intereses. Frente a las amenazas, hizo un llamado a las autoridades para proteger su integridad. «...No es justo que por evidenciar irregularidades se atente contra mi vida o contra la integridad mía y de mi familia. Le hago un llamado a la Fiscalía y a los organismos de control para que me brinden acompañamiento y pongan los ojos en mi puerto...», manifestó.

La jefe de Contratación también respondió a las críticas dirigidas contra su gestión desde que asumió el cargo en enero de 2024. Luz Mila Acevedo Galán aseguró que las observaciones formuladas sobre procesos anteriores ya fueron revisadas por los organismos de control y que, hasta la fecha, no existe ningún hallazgo de irregularidad. «...Todos los cuestionamientos públicos han sido objeto de revisión por los entes de control y a la fecha no tenemos ningún reporte de irregularidad en esos contratos tan sonados. Estoy en total disposición de entregar toda la información a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía...», afirmó.

Además, reveló que también denunció por presunto acoso laboral a la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez, y anunció que presentará las acciones correspondientes una vez se posesione el nuevo alcalde, a quien, dijo, hará una entrega organizada e íntegra de la documentación de su dependencia.

Sobre las explicaciones entregadas por la alcaldesa encargada respecto a la contratación del Aguinaldo Boyacense y otros procesos administrativos, Acevedo Galán aseguró que las observaciones que formuló nunca fueron respondidas oficialmente. «...Yo hice unos cuestionamientos por escrito mediante un informe de servidor público, pero en la respuesta no se atendieron mis observaciones. Por eso ampliaré ese informe ante la Procuraduría para informar que nunca recibí una respuesta oficial...», indicó. La funcionaria también aclaró que nunca se negó a asistir a la audiencia de rendición de cuentas, aunque sí expresó su desacuerdo con la fecha elegida, al considerar que realizarla dos días antes de las elecciones atípicas podía generar interpretaciones de participación en política o vulnerar la Ley de Garantías. «...Manifesté que era una pésima elección de fecha porque la información podía utilizarse con fines electorales y porque incluso el uso de nuestras imágenes podía involucrarnos en situaciones ajenas a nuestra voluntad...», explicó.

Finalmente, Luz Mila Acevedo Galán confirmó que presentará una renuncia protocolaria al nuevo alcalde que resulte elegido este domingo y será el mandatario quien decida si permanece durante el proceso de empalme o acepta su salida inmediata.

La funcionaria confesó que el desgaste de los últimos meses, sumado a la nulidad de la elección del anterior alcalde, las diferencias con la administración encargada y el ambiente generado por las elecciones atípicas, la llevaron a considerar un tiempo de descanso antes de regresar a su cargo de carrera administrativa en la Alcaldía de Duitama.

Asimismo, desmintió las versiones que la ubican como posible candidata a cargos de elección popular. «...Es absolutamente falso. Nunca he tenido interés político; mi proyecto de vida está enfocado en la academia y no en aspirar a cargos de elección popular...», concluyó.