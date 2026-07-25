Un militar pensionado habría asesinado a su pareja en Medellín en medio de una riña intrafamiliar

Una joven fue atacada en el barrio El Limonar del corregimiento de San Antonio de Prado en el sur de Medellín la noche del viernes. El presunto agresor fue capturado por la policía.

Según el reporte de la Policía Metropolitana, en una presunta riña intrafamiliar se registró este hecho violento en una vivienda donde vivía la pareja: una mujer de 21 años y un hombre de 41 años. Al parecer, y es lo que están investigando las autoridades, la mujer habría intentado atacar al hombre, un militar pensionado, con un cuchillo y este le disparó en la cara con un arma de fuego a quien sería la pareja sentimental.

Al lugar llegaron funcionarios de la SIJIN de la policía que realizaron la inspección técnica al cuerpo identificado como María Fernanda López Castellanos. En el lugar, la policía capturó al agresor y le incautó un arma de fuego tipo pistola con la respectiva munición que está siendo analizada para determinar si se trata del arma homicida.

El señalado presunto homicida fue dejado a disposición de la Fiscalía General para que adelante la judicialización y la posterior investigación de este violento intrafamiliar.