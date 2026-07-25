Cría de lémur sobrevive con ayuda de un peluche en el Zoológico de Cali tras ser rechazada por mamá

Una pequeña cría de lémur de cola anillada se ha convertido en un símbolo de esperanza en el Zoológico de Cali. La hembra, que nació el pasado 18 de junio con apenas 88 gramos de peso, permanece bajo un proceso de crianza asistida luego de que los especialistas detectaran que su madre presentaba un comportamiento inusual y la dejaba en el suelo durante largos periodos de tiempo.

Tras esa situación, el equipo veterinario decidió intervenir para proteger su vida y trasladarla al área clínica, donde desde entonces recibe cuidados especializados las 24 horas del día.

“En esta observación nos dimos cuenta que la madre estaba dejando a la cría en el suelo durante largos periodos de tiempo. Esto es un comportamiento totalmente anormal en los primates. A raíz de esto y para salvaguardar la vida de la cría, el equipo profesional decidió subir a esta bebé al área de clínica y comenzar un proceso de crianza asistida”, explicó uno de los profesionales del Zoológico de Cali.

Desde ese momento, la pequeña es alimentada cada dos horas, día y noche, con un sustituto de leche. Además, antes y después de cada alimentación recibe estimulación para que pueda hacer sus necesidades, ya que durante las primeras semanas de vida esa labor normalmente la realiza la madre.

Como parte del proceso, la cría permanece en una incubadora que mantiene estable su temperatura y humedad. También recibe sesiones de acicalamiento con un cepillo para imitar el cuidado materno y cuenta con un peluche al que permanece aferrada gran parte del tiempo.

“Le tenemos un peluche para que esté aferrada todo el tiempo, ya que los primates se aferran al cuerpo de sus padres durante los primeros meses de vida. Este peluche permite simular ese comportamiento tan importante para ellos y generar un vínculo emocional”, agregó el especialista.

El Zoológico de Cali informó que actualmente alberga siete lémures de cola anillada y dos lémures de collar blanco y negro dentro de sus programas de conservación, investigación y bienestar animal.

La historia de esta pequeña cobra especial relevancia porque el lémur de cola anillada es una especie endémica de Madagascar y está catalogada como En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la pérdida de su hábitat, la caza y el tráfico ilegal de fauna.

Desde la Fundación Zoológica de Cali señalaron que la evolución de la cría será compartida a través de sus redes sociales y destacaron que lograr su supervivencia representa un aporte a la conservación de una especie cuya población continúa disminuyendo en estado silvestre.