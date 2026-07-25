Asesinan a dragoneante del INPEC en atentado sicarial en Cali; su esposa resultó herida

Capturan a dragoneante del INPEC en la cárcel modelo de Cúcuta - Foto de referencia

Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fue asesinado en un atentado sicarial ocurrido en el oriente de Cali. La víctima fue identificada como Alexander Mejía Cuéllar, quien llevaba 30 años de servicio en la institución y estaba adscrito a la cárcel Villahermosa.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió en las afueras de su vivienda, ubicada sobre la carrera 26 con calle 49, en el barrio Nueva Floresta. Hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones, causándole heridas que le ocasionaron la muerte.

En el mismo ataque resultó herida su esposa, quien fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo valoración médica.

Según el reporte inicial, horas antes del atentado el funcionario había recibido un reconocimiento por su trayectoria y labor dentro del INPEC.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y, por ahora, no descartan ninguna hipótesis.

En otro hecho violento registrado en la capital del Valle, una mujer fue asesinada en el sur de Cali, sobre la calle 16 con carrera 69. Según la información preliminar, la víctima sería una abogada que, al parecer, llevaba procesos de litigio relacionados con asuntos civiles. Las autoridades trabajan en la recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer este crimen.